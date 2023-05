Imprese: assessore Lavoro Veneto su tavolo Speedline, trovare soluzione industriale più sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’azienda Speed line è necessario trovare la soluzione più sostenibile e con il maggior impatto occupazionale possibile. Lo ha detto Elena Donazzan, assessore al Lavoro del Veneto, commentando il tavolo tenutosi oggi al ministero delle Imprese e del made in Italy sulla situazione dell'azienda Speed Line di Santa Maria di Sala. "Il nostro obbiettivo come Regione – ha sottolineato – è focalizzato a trovare la soluzione industriale più sostenibile e con il maggior impatto occupazionale possibile. Questo lo riteniamo fondamentale al fine di non disperdere il patrimonio produttivo rappresentato dall'azienda. Lavoreremo, quindi, per questo obbiettivo in sinergia col ministero, l'azienda e le rappresentanze sindacali". (Rev)