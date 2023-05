Torino: il 4 e 5 maggio seconda edizione del Congresso internazionale sulla Cardiologia diretto dal Maria Pia Hospital

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà il 4 e 5 maggio al Centro congressi Lingotto la seconda edizione del Turin Cto&Chip, il congresso internazionale sulla cardiologia interventistica. Per due giorni i massimi esperti mondiali di cardiologia si confronteranno sul tema. Sono attesi oltre 40 specialisti che seguiranno un programma fatto di 18 casi lavi sulle occlusioni croniche. E per la prima volta al mondo verrà attuato un tutoraggio da remoto durante un congresso. A dirigere questa edizione sarà il Maria Pia Hospital. "Secondo i dati Gise in Italia ogni anno vengono effettuate circa 150 mila angioplastiche coronariche. Non stupisce quindi come la Cardiologia interventistica sia una branca della medicina che ha ottenuto i migliori risultati in termini di miglioramento della prognosi e della qualità di vita dei pazienti – ha affermato il dott. Roberto Garbo, direttore del programma Cto e Angioplastiche coronariche complesse presso Maria Pia Hospital di Torino –. (segue) (Rpi)