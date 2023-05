Torino: il 4 e 5 maggio seconda edizione del Congresso internazionale sulla Cardiologia diretto dal Maria Pia Hospital (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò è particolarmente vero per i pazienti con malattia coronarica complessa, che un tempo non venivano trattati perché troppo a rischio. Tutto questo oggi è possibile anche grazie ad una selezione molto accurata dei pazienti candidabili all'intervento.La scuola di Cardiologia Interventistica in Italia ha successo, lo conferma la qualità dei giovani che scelgono di studiare qui. C'è la necessità di insegnare ai giovani medici queste tecniche per trattare al meglio i pazienti, creando occasioni di incontro e interazione con i massimi esperti: l'evoluzione delle tecniche di insegnamento nell'approccio per via anterograda e retrograda alle occlusioni coronariche croniche porterà sicuramente ad ottenere grandi risultati", ha concluso Garbo. (Rpi)