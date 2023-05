Imprese: ministero, oggi tavolo Speedline, al vaglio tre offerte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo Speedline. Hanno partecipato all’incontro – riferisce una nota – le istituzioni, i responsabili dell’azienda e le parti sociali per un aggiornamento dell’impresa veneta che produce cerchioni per auto sportive. L’advisor della società ha illustrato le offerte pervenute da parte dei potenziali acquirenti. Tra queste, il gruppo Ronal ne ha individuata una con la quale intenderebbe avviare una trattativa in esclusiva. Il coordinatore del tavolo, su delega del sottosegretario Fausta Bergamotto, ha chiesto che non vengano scartate a priori le altre offerte, che saranno comunque valutate dal ministero. Al riguardo è stato chiesto all’azienda di procrastinare di dieci giorni il termine di presentazione delle offerte. Il tavolo è stato aggiornato al 22 maggio. (Com)