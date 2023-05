Siccità: Vizzardi, Noja e Licata (Az-Iv), dispiaciuti per bocciatura mozione, istituire commissione di inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo dispiaciuti per la bocciatura della nostra mozione in tema di 'Emergenza idrica' presentata oggi in aula". Lo dichiarano Massimo Vizzardi, primo firmatario dell'iniziativa, Lisa Noja e Giuseppe Licata, Consiglieri Regionali del Gruppo Consiliare Azione – Italia Viva – Renew Europe. "In Lombardia è già crisi idrica in agricoltura: un problema che, per effetto dei cambiamenti climatici in atto, si ripresenta ormai ciclicamente nella nostra regione e che nel 2022 ha comportato gravi danni a tutto il comparto che registra quasi 47 mila aziende. E' quindi fondamentale affrontare con urgenza le problematiche contingenti, ma contestualmente è indispensabile promuovere una accelerazione sulla pianificazione e realizzazione di interventi strutturali" dichiara Massimo Vizzardi "Manca un piano strategico, a partire dal livello regionale, a lungo respiro. Impegno contenuto nella risoluzione approvata dal Consiglio Regionale della Lombardia solo quattro mesi fa e totalmente trascurato anche nell'intervento di oggi dell'Assessore alla partita, che ha focalizzato la sua relazione sugli interventi contingenti". "Sulla base dei dati resi disponibili da Arpa Lombardia il 16 aprile scorso, emerge uno stato delle riserve idriche – costituite dal manto nevoso, dagli invasi idroelettrici montani e dai grandi laghi regolati - complessivamente inferiore del 52 per cento rispetto alla media di riferimento del periodo 2006-2020" sottolinea Giuseppe Licata, "e, purtroppo, le previsioni metereologiche a breve e medio termine, seppur in leggero miglioramento, non prevedono precipitazioni tali da poter garantire di riequilibrare il deficit delle risorse mancanti al fine di soddisfare il fabbisogno di acqua per l'agricoltura". "La nostra Regione deve perseguire l'obiettivo di superare in modo strutturale le problematiche legate alla crisi idrica con scelte politiche ed iniziative efficaci ed incisive nel tempo, in una logica di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici" evidenzia Lisa Noja, Presidente del Gruppo Consiliare "Considerata l'importanza e la complessità del tema, per monitorare gli investimenti ed accompagnare l'attuazione degli impegni assunti a breve e a lungo termine dalla Lombardia e dal Governo, chiederemo l'istituzione di una apposita Commissione di inchiesta", conclude. (Com)