Ucraina: presidente Parlamento portoghese Santos Silva, posto di Kiev è in Europa e nella Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prospettiva dell'Ucraina deve essere nell'Unione europea e nella Nato. Lo ha detto il presidente del Parlamento lusitano, Augusto Santos Silva, parlando all'agenzia di stampa "Lusa" dopo l'incontro a Kiev con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Evidentemente, il focus in questo momento è la guerra che dobbiamo fermare con una condizione necessaria: la cessazione delle ostilità da parte della Russia e il ritiro dal territorio ucraino occupato", ha evidenziato Santos Silva. Il presidente del Parlamento portoghese ha definito "molto utile" l'incontro con il leader ucraino ed ha sottolineato che la chiarezza della posizione portoghese in merito alla condanna dell'invasione da parte della Russia "è nota fin dal primo momento". "La maggior parte dei Paesi dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione europea, Portogallo compreso, ha sostenuto l'Ucraina a livello bilaterale", ha ricordato Santos Silva, secondo cui Kiev "deve considerare che il suo posto è in Occidente, in Europa, e questo significa, oltre all'appartenenza all'Unione Europea, avere una certa prospettiva in relazione alla Nato".(Spm)