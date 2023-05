Ucraina: von der Leyen, domani presentazione legge per incremento produzione munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea presenterà domani l'Act in support of ammunition Production (Asap), la legge a sostegno della produzione di munizioni. Lo ha annunciato, tramite un messaggio Twitter, la presidente dell'esecutivo Ue, Ursula von der Leyen, dopo l'incontro avuto a Praga con il presidente della Repubblica Ceca Petr Pavel. "Sono lieta di incontrare il presidente Petr Pavel a Praga. L'ho ringraziato per il fermo sostegno della Repubblica Ceca all'Ucraina. Dobbiamo intensificare con urgenza la produzione, l'approvvigionamento e la consegna di munizioni. Per questo la Commissione europea presenterà domani la legge a sostegno della produzione di munizioni", si legge nel messaggio di von der Leyen. (Beb)