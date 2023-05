Roma: Trombetti (Pd), votare mozione M5s su immobile occupato da Casapound

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "credo sia giusto liberare gli immobili privati" e quindi "dobbiamo votare a favore della mozione depositata su Casapound dal Movimento 5 stelle". Lo ha detto il consigliere del Pd Yuri Trombetti nel corso dell'Assemblea capitolina di oggi. Lo afferma Trombetti in una nota. "E' chiaro che questo è l'intento della nostra amministrazione - spiega -. Lo vogliamo fare tutelando le persone più deboli, come abbiamo concordato nel comitato per l'ordine e la sicurezza con l'attuale ministro degli Interni, uno dei prefetti migliori", sottolinea. (Com)