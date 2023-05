Italia-Arabia Saudita: delegazione del Fondo sovrano Pif in visita a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una folta delegazione economica dell’Arabia Saudita guidata dal ministro dell’Industria, Abdulla al Shabanat, e dal vice presidente del Public Investment Fund (Pif, il maxi-fondo sovrano saudita), Hamad Saleh Albati, si trova in questi giorni in visita a Roma. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, la delegazione include, tra gli altri, il presidente del Business Council Saudita Italiano, Kamel al Munajjed, e il responsabile del programma Quality of Life di Saudi Vision 2030 (la strategia di sviluppo del Regno), Abdulrahman A. Alanbar, nonché i vertici di 29 aziende come Biostanards /Oklaz, Bin Saeedan Group, Alkhodair Factory for Metal and Industry, Aljomaih Holding Co, Taj Holding Group, Al Ajab food services, Hadaf Real Estate, AlMutabagani Hospitals, New Jeddah clinic hospital, Advanced Motors. (segue) (Res)