Pnrr: Corbetta (Lega), approvata nostra mozione per rivederne criteri, più spazio alle Regioni

- “Stiamo pagando le tante falle dell’impianto originario del Pnrr, fatte dal Governo Conte bis del Pd e del Movimento 5 Stelle, che hanno penalizzato le realtà virtuose del Paese. Con l’approvazione della mozione di oggi vogliamo dare il giusto riconoscimento a Regione Lombardia e a quelle realtà che si sono dimostrate in grado di dare concretezza ai progetti e di realizzare le opere. Una posizione simile, peraltro, a quella recentemente espressa dal sindaco di centrosinistra di Milano Beppe Sala”. Lo fa sapere in una nota il Capogruppo della Lega in Consiglio regionale Alessandro Corbetta dopo l’approvazione della mozione, di cui è il primo firmatario, sulla richiesta di revisione dei criteri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “I criteri del primo piano – sottolinea Corbetta – non hanno fatto i conti con la realtà, escludendo le Regioni nelle scelte dei progetti e rischiando così di perdere fondi importanti. La mozione va proprio nel senso opposto, con l’obiettivo di non perdere risorse importanti. Infatti, chiediamo al Governo che si faccia portatore presso le istituzioni europee di una richiesta di revisione del Pnrr che porti a rimodulare l’impostazione dei criteri, dando tutela e priorità alle capacità progettuali di quelle aree del Paese che hanno già dato dimostrazione di sapere sviluppare e concretizzare le opere compatibili con gli obiettivi del piano, creando così una sinergia tra governo e regioni, assurdamente escluse dalla prima stesura del piano. Regione Lombardia è da sempre il traino di questo Paese, ha una capacità economica e progettuale unica nel panorama italiano. Nel 2020 abbiamo presentato all’allora governo Conte un piano di interventi da 35 miliardi coerenti con il Pnrr, che non è stato preso in considerazione da Pd e Movimento 5 Stelle. Ripartiamo da quello e diamo merito alle eccellenze progettuali e sistemiche – conclude Corbetta – rimodulando i criteri e finalizzandoli al buonsenso collettivo così da evitare ritardi e in particolare lo spreco delle risorse del Pnrr”. (Com)