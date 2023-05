Roma: M5s-CR, bene Trombetti su nostra mozione per sgombero immobile Casapound

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo con favore l'apertura del presidente della commissione Patrimonio, Yuri Trombetti, verso la nostra mozione per lo sgombero di Casapound dall'immobile di via Napoleone III", a Roma. Lo affermano in una nota congiunta la consigliera capitolina del Movimento 5 stelle, Linda Meleo, e il consigliere della lista Civica Raggi, Antonio De Santis. "Ci auguriamo che non esistano esitazioni all'interno della maggioranza nell'approvare quello che è a tutti gli effetti un atto dovuto", aggiunge. (Com)