Messico: analisti Banca centrale, pil 2023 all'1,68 per cento (3)

- Il Paese nordamericano ha chiuso il 2022 con una crescita complessiva del 3,1 per cento, ma con una tendenza al rallentamento nella fine dell'anno. L'inizio del 2023 sembra alimentare un leggero ottimismo legato all'inatteso mantenimento di una soddisfacente quota di consumo. Una dinamica certificata da diversi rapporti di organismi nazionali e internazionali. Secondo l'istituto nazionale di statistica (Inegi), che a fine aprile ha pubblicato la stima del pil (eopibt) il Messico potrebbe chiudere il primo trimestre del 2023 con una crescita del 3,8 per cento su anno, e dell'1,1 per cento rispetto al periodo settembre-dicembre del 2022. Su trimestre, i servizi dovrebbero registrare una crescita dell'1,5 per cento, e l'industria dello 0,7 per cento. In forte calo, invece, il comparto agroalimentare, con un -3,2 per cento. Rispetto al primo trimestre risultano invece in crescita tutti e tre i settori: il primario del 3,1 per cento, il manifatturiero del 2,6 per cento e i servizi del 4,3 per cento. L'incremento su base trimestrale, superiore alle attese degli analisti, sembra inoltre invertire una tendenza registrata lungo il 2022: nel periodo gennaio-marzo dello scorso anno la crescita trimestrale era stata dell'1,2 per cento, passata all'1,1 per cento nel trimestre successivo. Da luglio a settembre, il pil era cresciuto dello 0,9 per cento, per poi chiudere l'anno con un incremento dello 0,5 per cento su trimestre. (segue) (Mec)