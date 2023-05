Ue: a Firenze gli Archivi storici dell'Unione europea aprono le porte alla cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 maggio 2023, per concludere la conferenza The State of the Union organizzata come ogni anno dall'Istituto universitario europeo e festeggiare la Giornata dell'Europa, gli Archivi storici dell'Unione europea (Asue) apriranno la magnifica sede di Villa Salviati a Firenze, con un ricco programma di attività culturali e ludiche per tutte le età. L'ingresso sarà gratuito e aperto al pubblico. L'evento rappresenterà un'occasione per riscoprire tanto il patrimonio architettonico e naturale di Villa Salviati, quanto la ricca storia e la memoria dell'Unione Europea che vi sono custodite. Previa prenotazione, i visitatori potranno approfittare delle visite guidate agli ambienti di Villa Salviati, organizzate dagli Apprendisti Ciceroni del Fai delegazione Firenze. Saranno visitabili le grotte e i giardini, la cappella, nonché i depositi d'archivio. Durante la giornata, gli Archivi proporranno proiezioni di fonti audiovisive, attività didattiche e letture di documenti storici. Sarà inaugurata la mostra In varietate concordia, a cura di Dftm1, promossa in collaborazione con l'Accademia di belle arti di Firenze e coordinata da Firenze città nascosta. L'Orchestra dei piccolissimi musici della Scuola di musica di Fiesole suonerà la mattina e nel corso della giornata la Compagnia San Michele e il Tercio de' Medici intratterranno il pubblico con rievocazioni storiche dell'epoca di Cosimo II. Con bolle di sapone, acrobazie e spettacoli, il circo Passe-Passe assicurerà, inoltre, divertimento per grandi e piccoli. L'Open day si concluderà in musica con l'esibizione del trio vocale Le signorine.(Com)