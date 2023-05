Lombardia: R. La Russa, bene parole Granelli, criminalità da immigrazione clandestina va contrasta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nuntio vobis gaudium magnum habemus Papam! Finalmente, anche l'assessore Granelli ha capito che il problema della criminalità che deriva del fenomeno dell'immigrazione clandestina, visto l'attuale stato di emergenza nazionale, vada affrontato con serietà da tutte le forze politiche, aldilà degli schieramenti politici e delle bandiere di partito. Scopro, quindi, con piacere che Granelli ha finalmente abbracciato le idee di Fratelli d'Italia!". Lo comunica in una nota Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, commentando le dichiarazioni dell'assessore Granelli sui Cpr. "Apprendo da Granelli che servono i rimpatri e anche i Cpr e che chi delinque non deve essere rimesso immediatamente in libertà: queste dichiarazioni, di buon senso per ogni cittadino, confermano che il tema della sicurezza non dovrebbe avere colore politico, la sicurezza non è né di destra né di sinistra! – precisa La Russa -. Soltanto comprendendo questo principio è possibile affrontare un fenomeno enorme come quello dell'immigrazione irregolare e della criminalità che ne deriva, soprattutto in una città come Milano che di fatto è letteralmente soffocata dalla presenza di troppi immigrati clandestini. Il mio "magnum gaudium", però, finisce nell'apprendere che alcuni suoi "colleghi" di sinistra e dintorni non abbiano ancora la lucidità per accettare che il tempo dell'accoglienza indiscriminata sia finito e che serva uno sforzo comune per bloccare quella che ormai è diventata una vera e propria invasione". (Com)