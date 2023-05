Finlandia: Orpo, finanze pubbliche non sono su una base sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le finanze pubbliche della Finlandia "non sono su una base sostenibile" e "un movimento correttivo è assolutamente necessario". Lo ha affermato il leader del Partito di coalizione nazionale, Petteri Orpo, incaricato di guidare i negoziati per la formazione del governo finlandese. "La crescita da sola non è sufficiente, sono necessari anche aggiustamenti", ha detto Orpo in conferenza stampa dopo la prima giornata di negoziati per la costituzione della nuova coalizione. Secondo Orpo, ripreso dall'emittente "Yle", il conguaglio di 6+3 miliardi di euro è un buon punto di partenza per il lavoro di riduzione dell'indebitamento. (Sts)