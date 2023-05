Siccità: Pase (Lega), persa occasione di lavorare insieme, opposizione preferisce polemiche inutili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'opposizione in Regione Lombardia ha perso l'occasione per lavorare insieme sul tema della crisi idrica, come da me richiesto, e preferisce arroccarsi sui propri documenti facendo polemiche inutili piuttosto che tentare di risolvere i problemi". Lo comunica in una nota il leghista Riccardo Pase, Vicepresidente della Commissione Ambiente e energia di Palazzo Pirelli, che è intervenuto in Consiglio regionale sulla discussione generale delle due mozioni in merito all'emergenza idrica. "Partiamo da un dato molto interessante – commenta Pase – che ha bene sottolineato l'Assessore Sertori nella sua relazione in Aula: la Lombardia non spreca acqua. Dai dati Istat si comprende come sulle perdite idriche la nostra Regione perda un terzo in meno rispetto alla media delle altre regioni che, nella differenza fra acqua immessa e quella erogata, si attesta al 42 per cento, con picchi al Sud e nelle Isole fino al 52 per cento. Questo dimostra l'efficienza del nostro sistema idrico integrato. Il nostro sistema circolare delle acque non solo non spreca l'acqua risorsa, ma la stessa viene utilizzata per fare energia, per irrigare i campi e riempire le falde. Eppure dalla minoranza ci saremmo aspettati, almeno su questo tema, un confronto più costruttivo; invece, hanno presentato degli ordini del giorno di oltre venti pagine e si sono rifiutati di svolgere approfondimenti tematici nelle commissioni competenti insieme alla maggioranza e ai tecnici della struttura regionale. Da parte mia ho voluto ribadire il grande lavoro svolto dalla Giunta regionale per contrastare l'emergenza idrica, avendo impegnato risorse proprie per 124 milioni di euro e attratto ben due investimenti dal Pnrr. Infine – sottolinea – ho ricordato come alcune azioni in corso e certe opere siano fondamentali per salvaguardare le risorse idriche, basti pensare a come le paratie sul lago di Como permettano di recuperare fino a 15 cm di quota massima di regolazione: 15 cm che equivalgono a oltre 20 milioni di metri cubi d'acqua in più". (Com)