Libano: ministero Interno avvia censimento dei rifugiati siriani sul territorio nazionale

- Il ministro dell'Interno uscente del Libano, Bassam Mawlawi, ha annunciato a tutti i governatori dei distretti del Paese l’avvio di una campagna nazionale di censimento e registrazione dei rifugiati provenienti dalla Siria. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa libanese “Nna”, secondo la quale nell’ambito della campagna sono previste una serie di misure. Non solo Mawlawi chiede ai funzionari eletti a livello locale di "registrare tutti gli sfollati siriani che vivono nelle aree da loro governate", ma vieta formalmente ai sindaci "di rilasciare documenti ufficiali, prima che siano debitamente registrati". Allo stesso modo, si chiede espressamente ai proprietari di immobili di "non affittare i locali a un rifugiato siriano prima di essersi assicurati che sia registrato presso la municipalità e che sia in possesso di un permesso di soggiorno valido", poiché il Libano. Allo stesso tempo, il ministero dell'Interno richiede "un censimento di tutti gli stabilimenti e le imprese gestite da rifugiati siriani per assicurarsi che abbiano i permessi richiesti dalla legge". Mawlawi ha anche chiesto all'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) di chiudere definitivamente le pratiche dei rifugiati siriani che tornano volontariamente nel loro Paese, e di astenersi dal riaprirle anche se dovessero nuovamente tornare nel Paese dei cedri. (segue) (Lib)