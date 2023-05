Ucraina: Commissione Ue adotta misure temporanee ed eccezionali su import agroalimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come annunciato dopo l'accordo raggiunto nella serata di venerdì scorso, la Commissione europea ha adottato misure preventive eccezionali e temporanee sulle importazioni di un numero limitato di prodotti agricoli dall'Ucraina. "Le misure sono necessarie a causa delle circostanze eccezionali di gravi strozzature logistiche riscontrate in cinque Stati membri", si legge in una nota dell'esecutivo Ue, e riguardano quattro prodotti agricoli: grano, mais, colza e semi di girasole. Le nuove norme mirano ad alleviare le strozzature logistiche relative a questi prodotti in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia, ed resteranno in vigore da oggi fino al 5 giugno prossimo. Durante questo periodo, questi prodotti importati dall'Ucraina, potranno continuare ad essere immessi liberamente nel mercato Ue, ad eccezione dei cinque Stati membri in prima linea: Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. Tali prodotti, potranno continuare a circolare o transitare in questi cinque Paesi attraverso un regime di transito doganale comune, oppure essere destinati a un Paese o un territorio al di fuori dell'Ue. (segue) (Beb)