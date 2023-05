Sudan: ex premier Hamdok propone strategia in cinque punti per fermare la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro del Sudan Abdalla Hamdok, che ha guidato il Paese verso un governo a guida civile dall'agosto del 2020 prima di essere deposto nell'ottobre dell'anno successivo dal generale e capo dell'esercito Abdel Fattah al Burhan, ha proposto una linea in cinque punti per fermare la guerra in corso fra i militari per il controllo di Khartum. In dichiarazioni citate dalla stampa locale, l'ex premier ha auspicato che si concretizzi un cessate il fuoco immediato e monitorabile, un accordo tra le forze in conflitto per l'apertura di corridoi umanitari, la protezione delle infrastrutture critiche, l'inclusione di attori civili in tutte le sedi in cui si discute di un processo di pace, di riprendere il dialogo politico ed una transizione verso la democrazia. "Questa guerra può portare a un'emergenza globale se non viene immediatamente interrotta", ha dichiarato Hamdok parlando dagli Emirati, dove vive. L'ex premier ha affermato di aver discusso negli ultimi due giorni di questi temi con il presidente del Kenya William Ruto, con il presidente della commissione dell'Unione africana Moussa Faki Mahamat e con la vice segretaria generale delle Nazioni Unite, Amina Mohammed. “La guerra può essere fermata in una fase iniziale se tutti gli sforzi sono combinati. Le ricadute della guerra possono essere dannose per il mondo intero” ha affermato Hamdok. (segue) (Res)