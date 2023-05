Sudan: ex premier Hamdok propone strategia in cinque punti per fermare la guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha convocato il presidente del Kenya William Ruto e il presidente delle Comore e attuale presidente di turno dell'Unione africana Azali Assoumani, con i quali ha discusso degli ultimi sviluppi del conflitto. Blinken ha invitato Ruto e Azali a "ribadire il sostegno degli Stati Uniti all'azione internazionale collettiva per porre fine ai combattimenti in Sudan e a garantire un accesso umanitario senza ostacoli", ha dichiarato un portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller. Il portavoce ha riferito che le parti hanno anche discusso "dell'importanza di continuare la cooperazione nel fare pressioni sulle Forze armate sudanesi e sulle Forze di supporto rapido per sostenere l'attuale cessate il fuoco e avviare negoziati per una fine più duratura del conflitto e un accesso umanitario senza ostacoli". Su Facebook Ruto ha quindi confermato che lavorerà a stretto contatto con Stati Uniti, Igad, Ua, con le agenzie delle Nazioni Unite e altri Paesi amici per coordinare una risposta umanitaria alla crisi. Secondo quanto riferito ad "Agenzia Nova" dall'analista sudanese Mohmed Agraa, è sentimento diffuso che le parti si avvieranno ai negoziati cercando di mantenere una posizione forte sul terreno, motivo per cui nessuna si è impegnata fino in fondo a rispettare le precedenti tregue. In questo quadro sarà quindi importante che entrambe le parti arrivino al tavolo con un'agenda chiara ed una leadership unica, diversamente da quanto sta accadendo nelle fila dell'esercito, dove sembrano esserci più voci decisionali. La questione più spinosa rimane quella della riforma dell'esercito e dell'integrazione delle Rsf al suo interno, con la richiesta da parte di diversi attori sudanesi di rimuovere gli elementi vicini all'ex presidente deposto Omar al Bashir, la cui influenza è ancora presente nel Paese. (Res)