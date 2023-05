Industria: in Aula Senato dichiarazioni di voto su ddl modifiche Codice proprietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso nell'Aula del Senato le dichiarazioni di voto del disegno di legge di iniziativa governativa, del ministro delle Imprese e made in Italy Adolfo Urso, in materia di modifiche al Codice della proprietà industriale. Il ddl che giunge in Aula dalla sede redigente si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La Componente 2 della Missione 1 (M1C2) è volta a perseguire la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo. In quest'area di intervento si inserisce la misura relativa alla riforma del sistema della proprietà industriale (M1C2-4) del Pnrr, con scadenza entro il terzo trimestre 2023. Gli obiettivi della riforma sono: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle piccole e medie imprese (Pmi); facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti; garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale e rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale. Un identico testo era stato già presentato in Senato nella 18ma legislatura quale collegato alla manovra di finanza pubblica ma l'iter non si era concluso per la fine anticipata della legislatura.(Rin)