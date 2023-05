Agroalimentare: il Mof alla Macfrut Fiera, una tre giorni da protagonista del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una compagna di viaggio affidabile e attenta all’informazione, quella di serie A" Fabio Massimo Pallottini

Direttore Generale del Centro Agroalimentare di Roma

19 luglio 2021

- Dopo la partecipazione, lo scorso mese di febbraio, alla Fruit logistica di Berlino, la manifestazione punto di riferimento mondiale per il settore dell’ortofrutta, il Mof di Fondi sarà presente anche a Macfrut, che si è aperta oggi al Rimini Expo Centre con un’anteprima di prestigio che ha avuto come ospite d’eccezione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da domani, 3 maggio, fino al 5, la fiera internazionale dell’ortofrutta spegnerà le 40 candeline con numeri da capogiro: 60mila metri quadrati, più 35 aree espositive e boom di presenze estere. Ad inaugurarla, domani alle 11, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, alla presenza di Renzo Piraccini presidente Macfrut, Ettore Prandini presidente nazionale Coldiretti, Cristiano Fini presidente nazionale Cia agricoltori italiani, Massimiliano Giansanti presidente nazionale Confagricoltura, Gian Luca Gallo assessore Agricoltura Regione Calabria, Stefano Bonaccini presidente Regione Emilia-Romagna e Matteo Zoppas presidente di Agenzia Ice, il Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi, il presidente di Italmercati Fabio Massimo Pallottini e il presidente di Fedagro Valentino di Pisa. L’evento sarà presentato da Simona Ventura. (segue) (Com)