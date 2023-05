Agroalimentare: il Mof alla Macfrut Fiera, una tre giorni da protagonista del settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Mercato ortofrutticolo di Fondi, presente alla fiera con uno stand (padiglione B3 stand 113), "saranno tre giorni di incontro, confronto e dibattito sui temi dell’economia della filiera dell’ortofrutta, settore strategico del made in Italy agroalimentare, con l’Italia che nel 2022 ha prodotto circa 25 milioni di tonnellate di prodotti ortofrutticoli per un valore della produzione di circa 15 miliardi di euro e con le esportazioni che, sempre nel 2022, hanno superato i 10 miliardi di euro (freschi e trasformati) con un saldo della bilancia commerciale di +2.762 milioni di euro, in un dato destinato a essere triplicato se si considerasse l’intera filiera. In questa ottica si colloca alla perfezione il Mercato ortofrutticolo di Fondi, il più grande grande e moderno centro italiano di concentrazione, condizionamento e smistamento di prodotti ortofrutticoli freschi, che rappresenta un hub di riferimento per tutto il settore ortofrutticolo paragonabile per merci movimentate al mercato di Parigi. Il Centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi, infatti, movimenta 10 milioni di quintali di merce ogni anno e si divide in due macroaree: una interna, di cui fanno parte oltre 100 aziende concessionarie, di cui 7 cooperative che raggruppano circa 2500 produttori agricoli locali ed una esterna, costituita da 80 aziende ortofrutticole con unità produttive specializzate per la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti. La partecipazione di Mof a Macfrut è resa possibile anche grazie all’adesione delle aziende Eureka, Magliozzi, Royal Fruit e Vaccaro", si legge in una nota del Mof. (Com)