Usa: morte di George Floyd, quarto ex poliziotto colpevole di complicità in omicidio colposo

- Un ex poliziotto di Minneapolis, Tou Thao, è stato riconosciuto colpevole di favoreggiamento e complicità in un omicidio colposo, per il suo ruolo nella morte di George Floyd, cittadino afroamericano assassinato il 25 maggio 2020. Nella sentenza, il giudice Peter Cahill ha affermato che le azioni dell’ex agente di polizia “non erano autorizzate dalla legge: alla luce delle circostanze, la sua condotta non ha corrisposto a quella che avrebbe dovuto tenere un agente responsabile”. Thao, che ha tenuto a distanza i passanti mentre tre dei suoi colleghi bloccavano Floyd, è l’ultimo dei quattro ex poliziotti andati a processo dopo l’omicidio del 46enne, che ha portato a proteste di massa in tutto il Paese contro la violenza della polizia contro la comunità afroamericana. Floyd è morto per asfissia, dopo che uno degli agenti che lo bloccavano, Derek Chauvin, ha premuto il ginocchio contro il suo collo per diversi minuti, nonostante le richieste di aiuto dell’uomo che più volte ha affermato di non riuscire a respirare. L’ex agente è stato condannato per omicidio nell’aprile del 2021, e gli altri due colleghi, Alexander Kueng e Thomas Lane, si sono dichiarati colpevoli di complicità e favoreggiamento. (Was)