Sicurezza: Israele, Anonymus Sudan ha violato i sistemi di allerta missilistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo hacker Anonymus Sudan ha annunciato di aver violato i sistemi di allarme automatici inviati alla popolazione durante un attacco con razzi o missili, in concomitanza con il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza. L’annuncio è stato fatto sul canale Telegram del gruppo. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Jerusalem Post”, i siti internet di allarme Cumta, Red Alert, Halamish e Evigilo sono inattivi, mentre le applicazioni collegate funzionano. Inoltre, Anonymus Sudan avrebbe disattivato numerosi sistemi di allerta impedendo, di fatto, al sistema di difesa Iron Dome di intercettare tutti i razzi. In effetti, dei 22 razzi lanciati da Gaza, 16 sono caduti in aree disabitate e quattro sono stati intercettati. "Mai nella storia dell'Iron Dome è stato consentito l'ingresso a una percentuale così ampia di missili", ha scritto Anonymous Sudan.(Res)