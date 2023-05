Autonomia: Maiorino, aumenta disuguaglianze in sanità, M5s per ritorno a competenza Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si è incardinato in commissione Affari costituzionali al Senato il disegno di legge del Movimento cinque stelle che si pone l'obiettivo di superare la regionalizzazione della sanità pubblica, soprattutto alla luce dell'esperienza legata al periodo della pandemia, facendola rientrare nella competenza esclusiva dello Stato. Abbiamo chiesto un ciclo di audizioni su cui tutte le opposizioni hanno convenuto, per fare un bilancio - a vent'anni dalla riforma del titolo V della Costituzione - degli effetti che ha avuto sulle regioni, viste le competenze già oggi molto ampie che hanno sulla sanità. È interessante notare che sempre in commissione I al Senato domani si incardinerà la proposta Calderoli sulle autonomie regionali, che al contrario si propone di spaccare ulteriormente l'Italia in venti sistemi diversi. La Commissione sarà dunque il palcoscenico delle contraddizioni di questo governo e di questa maggioranza, che sul tema della salute gioca con i destini degli italiani, accentuando con il testo di Calderoli disuguaglianze territoriali che non sono tollerabili in nessun caso, tanto più se si parla di tutela della salute". LO afferma la vicepresidente del gruppo M5s al Senato, Alessandra Maiorino. (Rin)