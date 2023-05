Roma: mattone dal cavalcavia sulla motospazzatrice di Ama in via Silone, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un mattone è stato lanciato dal Quinto Ponte di via Beppe Fenoglio, sul parabrezza di una motospazzatrice dell'Ama. Il mezzo era impegnato dal conducente nella pulizia del marciapiede in via Ignazio Silone. E' accaduto oggi pomeriggio poco dopo le 15 quando la motospazzatrice stava procedendo a velocità ridotta. Il mattone è stato lanciato sulla parte superiore del parabrezza mandando in frantumi il vetro e danneggiando la scocca. Conducente del mezzo è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Villa Bonelli che indagano. quello odierno è il secondo caso. Un evento simile, è già avvenuto alcuni mesi fa, con le stesse modalità e nello stesso posto. (Rer)