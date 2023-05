Torino: inaugurato il nuovo ingresso dell'ospedale Molinette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato inaugurato oggi il nuovo ingresso delle Molinette: uno degli interventi di manutenzione straordinaria che interessano l'ospedale. Il prossimo cantiere riguarderà il pronto soccorso con le che verranno assegnate entro l'autunno. In tutto il Piano prevede lavori per 32 milioni di euro. "Da dieci anni, e precisamente dal 2013, non si facevano interventi di manutenzione straordinaria in questo ospedale e ora invece sono in cantiere grazie al Piano approvato e finanziato con oltre 30 milioni dalla Regione, che proseguirà nei prossimi mesi con i lavori al Pronto soccorso - ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio -. Questo edificio ha cento anni, e ha necessità di essere accompagnato finché non sarà pronto il nuovo Parco della Salute, per cui si è da poco insediato il nuovo commissario. Era necessario fare questi interventi e farli in fretta, perché in attesa del trasloco è indispensabile garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e di cura". (segue) (Rpi)