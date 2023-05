Usa-Russia: Blinken, contatti su Evan Gershkovich sono irregolari ma proseguono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contatti degli Stati Uniti con la Federazione Russa, relativamente alla detenzione di Evan Gershkovich, corrispondente del “Wall Street Journal” arrestato lo scorso marzo nella città di Ekaterinburg con l’accusa di spionaggio, sono “irregolari, ma ci sono”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una intervista con l’emittente “Fox News”. “Siamo in contatto tramite la nostra ambasciata, e stiamo anche utilizzando un canale predisposto dalle nostre presidenze per discutere proprio della detenzione illegale dei nostri cittadini: Evan deve essere rilasciato immediatamente”, ha detto. (Was)