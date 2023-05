Milano: Rosati (Avs), da Granelli ambiguità che alimenta campagna d'odio del centrodestra verso gli immigrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimango basito dalle dichiarazioni dell'Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano che sicuramente conosce cosa sia un Cpr e quale sia la differenza con un carcere. Dalle parole di Granelli sembra che non ci sia differenza e che le persone recluse in un Cpr siano automaticamente delinquenti. Questo genere di ambiguità lessicale sono abituato sentirla dagli esponenti del centrodestra che volutamente sovrappongono le due tipologie di luogo di reclusione per poter portare avanti la loro campagna d'odio verso gli immigrati". Lo afferma Onorio Rosati, Consigliere Regionale di Alleanza Verdi Sinistra e Reti Civiche in Lombardia e co-segreterio di Sinistra Italiana Milano. "In carcere - ha proseguito - i reclusi scontano una pena per aver commesso un reato, in un Cpr invece sono recluse persone che non hanno commesso reati ma non hanno ottemperato a un decreto di espulsione. Forse all'Assessore alla Sicurezza di MIlano sfugge questa sfumatura ma la differenza è abissale e in una città come la nostra non possiamo permetterci queste disattenzioni. Le carceri sono un necessario seppure doloroso strumento di sicurezza mentre i Cpr sono spesso un luogo dove sono perpetuate ingiustizie sociali insostenibili. Per questo ritengo che tutti i CPR vadano chiusi, senza ambiguità o tentennamenti". (Com)