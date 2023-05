Sanità: assessore Bilancio Lazio, stanziamento fondi per ospedale Velletri confermato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stanziamento dei fondi per il rilancio dell'ospedale di Velletri "è assolutamente confermato". Lo afferma in una nota l'assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini. "Sull'ospedale di Velletri assistiamo a delle polemiche del tutto pretestuose, affermare che il progetto di riqualificazione della struttura sia fermo per problemi legati al bilancio regionale è del tutto privo di fondamento - spiega -. Posso assicurare, infatti, che lo stanziamento dei fondi per il rilancio della struttura è assolutamente confermato. Piuttosto, grazie alla recente nomina del nuovo commissario dell'Asl Roma 6, è nostra intenzione accelerare l'inizio dei lavori e dare il via finalmente anche a tutto il processo di ammodernamento e riapertura di quei reparti, primo tra tutti il punto nascita e la urologia, chiusi proprio da quelli che oggi tentano goffamente di mistificare la realtà", conclude. (Com)