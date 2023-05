Ue: cancelliere austriaco Nehammer, necessario lavorare tutti insieme sulla migrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario che tutti gli Stati membri dell'Ue lavorino insieme per gestire la questione della migrazione, perché “tutti ne siamo colpiti”. È quanto dichiarato dal cancelliere austriaco Karl Nehammer, al termine dell'incontro che ha avuto oggi a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Secondo il capo del governo di Vienna, la soluzione per far fronte all'immigrazione irregolare può essere trovata “soltanto se collaboriamo”. In tale prospettiva, ha sottolineato Nehammer, l'Italia ha “una grande esperienza” con i profughi dall'Africa settentrionale che può servire da modello. (Geb)