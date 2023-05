© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia e l'Austria hanno una “responsabilità condivisa” per l'Alto Adige-Suedtirol che, “dall'accordo De Gasperi-Grunber” del 1946, rappresenta “un modello per come si possono risolvere pacificamente situazioni difficili”. È quanto dichiarato dal cancelliere austriaco Karl Nehammer, al termine dell'incontro che ha avuto oggi a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Geb)