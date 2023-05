Milano: violenze di Capodanno, pm chiede condanna a 6 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pm di Milano Alessia Menegazzo ha chiesto una condanna a 6 anni di reclusione per Abdallah Bouguedra, ventiduenne di Torino imputato a processo con rito ordinario per violenza sessuale di gruppo. Si tratta dell'episodio ai danni di una ragazza di 19 anni, costituita parte civile, che assieme a un'amica stava festeggiando la notte di Capodanno del 2022 in Piazza Duomo, a Milano. Nella requisitoria del pm, viene evidenziata "l'assoluta certezza della colpevolezza dell'imputato, che con assoluta ostinazione ha continuato a mentire dichiarando di non essere il ragazzo ripreso dalle videocamere", nonostante sia stato riconosciuto dalle vittime e tutti gli altri elementi di prova siano risultati confermati, tra cui la prova dichiarativa, i brogliacci delle intercettazioni e il sequestro degli stessi indumenti rinvenuti nella sua abitazione di Torino, che aveva indossato in occasione della violenza. "Lui era accanto alle vittime e faceva da muro proteggendo il branco, mentre la ragazza veniva brutalmente aggredita e violentata sui cocci di bottiglia". Secondo il pm, Bouguedra "era lì mentre le due ragazze venivano toccate ed era ancora lì mentre una veniva buttata sui cocci, spogliata e violentata, ma nonostante questo l'imputato tenta di negare con ostinazione, parlando di un errore di persona". A carico della responsabilità del ragazzo, c'è anche un video girato da una testimone oculare che lo riprende proprio con i vestiti che sono stati sequestrati, "con il giubbotto rosso e le meches bionde". Nell'udienza odierna, il pm ha evidenziato inoltre che "non si tratta di un semplice atto di voyeurismo, ma di attiva partecipazione tesa a soddisfare il proprio piacere e che ha fatto sì che aumentasse la forza intimidatrice del branco, agevolando il comportamento degli altri aggressori". Dopo la requisitoria, sono intervenuti anche l'avvocato Silvia Allai, legale di una delle vittime, che ha chiesto un risarcimento di centomila euro, e l'avvocato del Comune di Milano, Federico Bier, anch'esso costituitosi parte civile, che ha chiesto un risarcimento di diecimila euro. (Rem)