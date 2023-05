Taiwan: Taipei, favorevoli ad impegno Usa-Filippine per stabilità nello Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Taiwan ha accolto con favore la dichiarazione congiunta diramata dai presidenti di Stati Uniti e Filippine, Joe Biden e Ferdinand Marcos Jr. al termine di un colloquio tenuto ieri alla Casa Bianca, dove i due capi di Stato hanno riaffermato la volontà di cooperare per tutelare la stabilità nello Stretto. L'impegno comune a favore della pace nell'area, dove la Cina ha incrementato la sua assertività, "è una questione di interesse globale. Taipei continuerà a lavorare con gli Stati Uniti e tutti i partner che la pensano allo stesso modo per difendere il valore della democrazia e mantenere la pace, la stabilità e la prosperità nello Stretto e nella regione", recita una nota del dicastero di Taipei. Pechino, che considera Taiwan come parte del territorio nazionale e non ha escluso l'uso della forza per riportarla sotto il suo controllo, ha progressivamente intensificato la pressione sull'isola autogovernata, organizzando esercitazioni su larga scala al largo delle sue coste. L'ultimo ciclo di manovre militari si è tenuto dall'8 al 10 aprile scorsi, in risposta al colloquio tenuto dalla presidente taiwanese Tsai Ing-wen e dal presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, il 5 aprile a Los Angeles. (segue) (Cip)