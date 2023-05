Taiwan: Taipei, favorevoli ad impegno Usa-Filippine per stabilità nello Stretto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel vertice tenuto ieri a Washington, Biden ha riaffermato anche il "ferreo" impegno a difendere le Filippine da eventuali aggressioni, in un contesto geopolitico definito da Marcos probabilmente "il più complicato al mondo in questo momento". Secondo fonti governative statunitensi, i due leader hanno discusso nuove linee guida per un ulteriore rafforzamento della cooperazione militare, tramite un maggiore coordinamento nei teatri terrestre, marittimo, aereo e informatico. Gli Stati Uniti intendono inoltre trasferire alle Filippine tre aerei da trasporto tattico C-130 Hercules e intensificare i pattugliamenti marittimi al largo dell'arcipelago. Anche Manila, così come altri Stati rivieraschi, è infatti stata protagonista di diverse dispute territoriali con Pechino, che rivendica quasi la totalità del Mar Cinese Meridionale. L'ultima controversia tra le forze navali dei due Paesi risale al 23 aprile scorso, quando è stato quanto mai concreto il rischio di collisione tra le imbarcazioni delle rispettive Guardie costiere nei pressi della secca di Second Thomas, parte del conteso arcipelago Spratly. (segue) (Cip)