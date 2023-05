Russia: vicepremier Khusnullin, restaurati 390 mila metri quadrati di abitazioni in nuove regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha restaurato oltre 390 mila metri quadrati in condomini residenziali e abitazioni private nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Lo ha riferito il vicepremier russo, Marat Khusnullin, ripreso dall'ufficio stampa del governo russo. Il vice primo ministro ha precisato che a Mariupol, nella regione di Donetsk, sono stati costruiti e commissionati dieci condomini. "Si tratta di 742 appartamenti con rifiniture", ha detto Khusnullin. Le autorità russe hanno anche ristrutturato un altro complesso residenziale di sei edifici di nove piani, tre dei quali sono pronti al 90 per cento. Il vice primo ministro ha aggiunto che i lavori di ristrutturazione sono attualmente in corso su oltre 1.400 siti residenziali in nuove regioni. (Rum)