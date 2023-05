Sudan: l’Egitto chiede il cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha chiesto "un cessate il fuoco immediato per preservare il sangue del popolo sudanese", durante l’incontro con l'ambasciatore, Dafallah al Haj Ali, inviato speciale del presidente del Consiglio sovrano di transizione del Sudan, Abdel Fattah al Burhan. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Abu Zeid. Durante l'incontro, Shoukry ha confermato la posizione ferma dell'Egitto nei confronti della crisi sudanese. Da parte sua, Al Haj Ali ha riferito a Shoukry un messaggio del presidente Al Burhan rivolto al capo dello Stato egiziano, Abdel Fattah al Sisi, sugli sviluppi della situazione in Sudan alla luce delle operazioni militari in corso da più di due settimane. Al Burhan ha inoltre ringraziato il governo e il popolo egiziano per aver accolto i cittadini sudanesi in fuga dalla guerra. "Al Sisi ha ordinato a tutte le agenzie di Stato competenti fin dal primo giorno di fornire la massima assistenza e ospitalità possibile ai nostri fratelli sudanesi", ha affermato Shoukry. Il ministro egiziano ha sottolineato "l'importanza dell'impegno di tutte le parti per raggiungere la fine degli scontri armati", in modo da consentire le operazioni di soccorso umanitario e avviare un "dialogo serio volto a risolvere le divergenze". L'Egitto sta lavorando durante gli incontri della Lega degli Stati arabi, dell'Unione africana e del Consiglio di sicurezza, sulla necessità di tutte le parti internazionali e regionali di rispettare la sovranità del Sudan e a non interferire nella crisi rischiando di alimentare il conflitto, ha spiegato. Il ministro degli Esteri ha illustrato tutti i contatti intrattenuti con gli omologhi di una serie di Paesi attivi e influenti a livello internazionale e regionale, sottolineando l'unità del messaggio della comunità internazionale che chiede la necessità di fermare i combattimenti in corso. Shoukry ha espresso all'inviato sudanese anche la profonda preoccupazione dell'Egitto per il perdurare dell'attuale situazione in Sudan.(Cae)