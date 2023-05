Lombardia: Ferrazzi (Giunta Elezioni), Sgarbi non ha mai risposto a nostre Pec, ora ha 10 giorni per scegliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittorio Sgarbi, che al momento ricopre sia la carica di sottosegretario alla cultura nel governo Meloni che quella di consigliere regionale in Lombardia, "da oggi ha 10 giorni di tempo per poter scegliere se essere sottosegretario o consigliere regionale" pena la decadenza in caso di mancata comunicazione, e nei 30 giorni successivi il consiglio, nella prima seduta utile, prenderà atto del fatto e del conseguente subentro di Nicolas Gallizzi, secondo classificato nel collegio di Milano in cui Sgarbi è stato eletto. Lo ha ribadito Luca Ferrazzi, presidente della Giunta delle Elezioni di Regione Lombardia, organismo a cui spettano le verifiche sulla sussistenza di eventuali casi di incompatibilità e sulla convalida degli eletti. Vittorio Sgarbi, ha spiegato Ferrazzi, è "l'unico consigliere degli 80 eletti che non ha prodotto nessuna documentazione, nemmeno l'autocertificazione iniziale, informativa di situazione patrimoniale e incarichi per valutare eventuali incompatibilità. Mi sembra disdicevole rispetto all'istituzione in cui è stato eletto. Abbiamo iniziato poi la nostra istruttoria". "La giunta delle elezioni – ha concluso - nel suo iter ha richiesto, senza risposta, almeno con 4 Pec di portare le proprie controdeduzioni. Non ha partecipato a nessun consiglio se non quello di insediamento. La giunta delle elezioni il 12 di aprile ha deliberato la contestazione a sgarbi di incompatibilità". (Rem)