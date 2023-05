Sardegna: assessore Trasporti, per 1 maggio afflusso straordinario su treni sardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’occasione, fa sapere l’assessore dei Trasporti, Trenitalia, in accordo con la Regione, ha messo a disposizione ben 12 treni straordinari, tre dei quali con partenza prima e dopo il treno in questione: quello delle 8.15 Oristano-9.40 Cagliari (318 posti a sedere); 8.45 Oristano-10.03 Cagliari (318 posti a sedere); 10.05 Oristano 11.34 Cagliari (300 posti a sedere). “Nonostante quasi mille posti a sedere in più offerti la mattina rispetto alla programmazione dei giorni festivi – aggiunge l’assessore Moro – sono stati dislocati dei bus di rinforzo in alcune località strategiche come San Gavino e Decimomannu, mezzi che sono stati movimentati come rinforzo anche al treno 4843, ma che non tutti i viaggiatori hanno scelto di prendere, preferendo comunque arrivare a Cagliari in treno anche viaggiando in piedi. Questo sforzo straordinario ha fatto sì che oltre ad aver portato in treno ben oltre mille viaggiatori si è riusciti al contempo a garantire tutti i treni in perfetto orario”. (Rsc)