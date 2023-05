Bulgaria: Corte europea diritti dell’uomo condanna Sofia a risarcire ex monarca Simeone II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha condannato la Bulgaria a risarcire l’ex monarca e figlio dello zar Boris III, Simeone II di Sassonia-Coburgo-Gotha, di 3,2 milioni di lev (circa 1,6 milioni di euro). Lo riferisce il portale d’informazione “Novinite”. Nel 2021, la Bulgaria era stata ritenuta colpevole di aver violato il diritto di Simeone II con l’imposizione di una moratoria per la cessione e lo sfruttamento delle sue proprietà. Il tribunale aveva concesso alle due parti sei mesi di tempo per trovare un accordo sul risarcimento dei danni materiali, che tuttavia non mai è stato raggiunto. Adesso lo Stato bulgaro dovrà pagare entro tre mesi all’ex monarca la cifra stabilita dalla Cedu.(Seb)