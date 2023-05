Regno Unito: ministero Interno potrebbe impiegare 10 nuove navi per ospitare richiedenti asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno del Regno Unito sta pianificando di utilizzare 10 tra navi da crociera, traghetti e chiatte per ospitare i richiedenti asilo nei porti di tutto il Paese, mentre il governo lotta per fare i conti con l'arretrato di richieste. Secondo il quotidiano "The Guardian", ai funzionari britannici è stato detto di esaminare "tutte le opzioni" per trovare un alloggio per le persone coinvolte in ritardi nell'elaborazione delle pratiche, inclusi ex campi e prigioni militari. Secondo i dati ufficiali del ministero dell'Interno, pubblicati la scorsa settimana, il totale degli arretrati delle richieste d'asilo è cresciuto da 136.230 a dicembre a 138.052 a marzo.(Rel)