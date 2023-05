Siria-Iran: al via domani la visita del presidente Raisi a Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, inizierà domani, 3 maggio, la sua visita di due giorni nella capitale siriana Damasco, la prima da parte di un presidente iraniano dallo scoppio della guerra in Siria nel 2011. Secondo il quotidiano panarabo “Al Sharq al Awsat”, durante la visita è prevista la firma di alcuni accordi di cooperazione tra i due Paesi in diversi settori. In particolare, la delegazione iraniana presenterà un piano d'investimento nel settore elettrico in Siria, mentre è attesa la firma di nuovi accordi in materia energetica ed elettrica, i cui negoziati dovrebbero svolgersi durante la visita del presidente iraniano. L’agenda di Raisi prevede un incontro con l’omologo siriano, Bashar al Assad, con il quale discuterà di diverse questioni politiche ed economiche di interesse comune e degli ultimi sviluppi delle principali vicende regionali. Tra gli incontri previsti anche alcuni colloqui con politici ed esponenti religiosi siriani. La visita giunge dopo il ripristino delle relazioni diplomatiche tra Iran e Arabia Saudita dello scorso 10 marzo e in concomitanza con gli sforzi per il reintegro della Siria nel prossimo vertice della Lega araba previsto il 19 maggio a Riad, che segnerebbe un cambiamento nell'approccio regionale nei confronti del conflitto siriano.(Lib)