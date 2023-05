Medio Oriente: ministro Difesa Israele su lancio razzi da Gaza, "chi tenta di danneggiare i cittadini se ne pentirà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, ha incontrato i vertici militari dopo il lancio di 22 razzi dalla Striscia di Gaza contro il sud del Paese. "Chiunque tenti di danneggiare i cittadini di Israele se ne pentirà", ha affermato il ministro Gallant, secondo una nota diramata dal suo ufficio stampa. Dei 22 razzi lanciati, quattro sono stati intercettati dal sistema di difesa missilistico Iron Dome, mentre gli altri sono precipitati in aree disabitate, secondo quanto ha riferito il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Avichay Adraee, su proprio account Twitter, dopo che le sirene di allerta sono state attivate in diverse località del sud di Israele e al confine con la Striscia di Gaza, tra cui Sderot Sufa, Nir Itzhak, and Sdeh Avraham. Secondo quanto riferito dal quotidiano “The Times of Israel”, sono tre le persone rimaste ferite nell'attacco a causa delle schegge, tutti lavoratori stranieri in un cantiere edile a Sderot. Due di essi hanno riportato ferite lievi, mentre il terzo, di 25 anni, è in condizioni gravi. I tre sono stati subito trasferiti all’ospedale Barzilai di Ashkelon. In precedenza, le Idf hanno colpito con l’artiglieria obiettivi nella Striscia di Gaza dopo il lancio di quattro razzi questa mattina. Il casus belli è stato la morte di un detenuto nelle carceri israeliane, Khader Adnan, esponente del gruppo armato della Jihad islamica.(Res)