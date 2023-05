Decrero lvoro: Boccia (Pd), governo mente, taglia cuneo è solo un bonus per 5 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il taglio del cuneo fiscale è una bugia. Il governo mente sapendo di mentire. Non è un taglio del cuneo fiscale è un bonus". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a "Tagadà" su La7. "Più basso di quello di Draghi, che copriva l’anno ed era scritto nella Nadef. Quello della Meloni - ha spiegato - è un bonus di 50 euro da luglio a novembre: la somma dei due delta è il 4 per cento in meno di costo fiscale per 5 mesi, che si trasformano in 50 euro al mese per lavoratore. Totale 250 euro in 5 mesi", ha aggiunto. "Bisogna smettere di fare propaganda. I sindacati volevano discutere di una misura strutturale. Cosa che questo taglio non è”, ha concluso Boccia. (Rin)