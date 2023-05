Algeria-Giordania: incontro tra capi di Stato maggiore, focus su cooperazione militare e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore delle Forze armate dell'Algeria, il generale Said Chengriha, ha ricevuto oggi ad Algeri l'omologo della Giordania, il generale Youssef Ahmed al Huneiti, per discutere del rafforzamento della cooperazione militare tra i due Paesi. Lo ha riferito il sito di informazione “Echorouk” citando una nota del ministero della Difesa algerino, secondo cui il generale Al Huneiti, nel corso della visita ufficiale, è stato accompagnato da una numerosa delegazione militare. Nel corso dell'incontro, le due parti hanno discusso delle sfide alla sicurezza nella regione araba e nel continente africano, nonché dei modi per rafforzare le relazioni di cooperazione militare tra i due Paesi. Secondo il generale Chengriha, l'incontro con Al Huneiti rappresenta "un'opportunità unica" che può portare la cooperazione militare congiunta a livelli più alti, a beneficio di entrambe le parti. Il capo di Stato maggiore algerino ha sottolineato l'importanza di consolidare i rapporti bilaterali, già caratterizzati da "comprensione reciproca" e riguardanti diversi settori, "secondo la volontà delle massime autorità dei due Paesi". L'Incontro tra Algeria e Giordania rientra nel quadro degli sforzi tesi a rafforzare la loro collaborazione, in particolare in ambito militare, e per affrontare le sfide alla sicurezza comuni.(Ala)