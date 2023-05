Sanità: Rosati (Avs), persone rinunciano a curarsi, ma non c'è riconoscimento dell'emergenza in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è un sostanziale riconoscimento di un'emergenza in Regione Lombardia. Soprattutto su un dato, quello che riguarda le persone che rinunciano a curarsi. Io penso che questo sia un elemento importante da prendere in considerazione". Lo afferma Onorio Rosati, Consigliere Regionale di Alleanza Verdi Sinistra e Reti Civiche in Lombardia, dopo che nella seduta di oggi del consiglio regionale si è discusso della sanità lombarda, con una mozione del Partito Democratico che proponeva spunti per la riforma del sistema sanitario ma che è stata respinta. "Sono diverse - prosegue - le lamentele in molti comuni del milanese e della regione dove molti medici vanno in pensione e non vengono sostituiti. Io credo sia opportuno, per voi che governate sia a livello regionale che nazionale, pensare di prevedere misure per sostenere queste dinamiche e, con i tagli alla sanità, credo che non sia possibile non considerare questi problemi che colpiscono da tempo i cittadini e i sindaci lombardi che spesso si trovano in difficoltà". (Com)