Roma: Lega, garantire pubblico interesse stadio, servizi e qualità vita residenti

- Mobilità, trasporti e ambiente sono i principali nodi che la Lega chiede di sciogliere perché, nella realizzazione di un'opera importante come lo stadio della Roma a Pietralata, sia salvaguardata la qualità della vita dei residenti di tutto il quadrante e il progetto garantisca pienamente l'interesse pubblico. Lo affermano in una nota congiunta il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori e il capogruppo della Lega in IV Municipio Fabrizio Montanini, a proposito del progetto per lo stadio della Roma a Pietralata, sul quale l'Assemblea capitolina è chiamata a dichiarare l'interesse pubblico. "Siamo favorevoli alla realizzazione dell'opera, ma serve un'indicazione esaustiva, senza alcuna ombra né tentennamenti, delle opere per la mobilità, specificandole una ad una, e questo vale anche per tutti i costi dei trasporti su gomma e per quelli finalizzati ad aumentare la fruibilità e la qualità dei servizi di metropolitana. La Lega sta approntando i documenti necessari e chiede più garanzie anche sul piano dell'impatto acustico e per la tutela dell'ambiente: nel progetto il verde non è garantito quanto dovrebbe essere, vista la portata dell'intervento. È necessario dunque sapere dove e come saranno realizzate le aree verdi, e chi supporterà nel dettaglio tutti i costi delle piccole e grandi attività necessarie alla convivenza dell'opera con il territorio coinvolto. Tutti questi elementi devono necessariamente e indiscutibilmente presenti nel percorso iniziale per evitare fallimenti successivi", concludono Santori e Montanini.(Com)