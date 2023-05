Decreto Migranti: chiusa discussione generale in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' terminata, nell'Aula della Camera, la discussione generale sul decreto recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. La richiesta relativa all'interruzione del dibattito, arrivata dal deputato di Fratelli d'Italia, Gianluca Vinci, è stata approvata dall'Assemblea con 180 sì e 117 no. Il provvedimento, che ha già ricevuto il via libera dal Senato, deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 9 maggio. (Rin)