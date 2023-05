Veneto: assessore Lavoro, politiche governo su Rdc hanno spinto a cercare impiego

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le politiche del governo in materia di Reddito di cittadinanza hanno spinto le persone in Veneto a ad attivarsi per lavorare. Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro. "Nel 2023 risultano nella nostra regione 22.571 nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza (43.625 persone coinvolte) in diminuzione rispetto ai 26.655 nuclei familiari nel 2019 (64.692 persone coinvolte)", ha spiegato Donazzan, commentando le decisioni in materia prese ieri dal Consiglio dei ministri. "Sono stati introdotti cambiamenti sostanziali, dando centralità alla dignità del lavoro come già era stato annunciato in legge di Bilancio”, ha proseguito. “La scelta – ha sottolineato – è quella di eliminare il Reddito di cittadinanza, ovvero basta sussidi di carattere assistenzialistico a chi è in grado e può lavorare, ma non cerca lavoro. Il principio è che chi rifiuta un'opportunità lavorativa perde il beneficio. Vengono invece sostenute le persone con corsi di formazione per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e sono previsti bonus per i datori di lavoro che assumono gli occupabili con contratti a tempo indeterminato". "L'introduzione dell'Assegno di inclusione è destinata ai nuclei familiari con situazioni di fragilità, che hanno tra i componenti disabili, over 60 o con minori. In tal modo – ha concluso – si mette al centro la famiglia, dando sostegno a chi ne ha effettivamente bisogno, in special mondo chi si trova in situazioni di difficoltà e povertà". (Rev)